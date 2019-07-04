رياضة | صورة.. كهربا يثير الغموض حول موقفه ويوجه رسالة لجماهير الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صورة.. كهربا يثير الغموض حول موقفه ويوجه رسالة لجماهير الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار محمود عبدالمنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الغموض مجددا حول مستقبله خلال الفترة المقبلة.

وترددت أنباء قوية داخل الوسط الرياضي، حول توقيع اللاعب للنادي الأهلي، خلال الساعات الماضية وتقاضيه أموالا نظير تعاقده.

ووجه كهربا، رسالة خاصة لجمهور الزمالك، عبر حسابه على موقع "إنستجرام" كتب فيها: "متحكمش على حد من رد فعله، متحكمش على حد استحمل كتير وفي الآخر انفجر، متحكمش على حد علق مستقبله بوعد ومحصلش، متحكمش على حد بذل كل طاقته ومتقدرش، فلا تلمني فيما لا تعلم، ولا تعتب علي فيما لا تعيشه، لكل فعل رد فعل".