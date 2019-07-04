رياضة | رسمياً.. استبعاد نور الدين وأبوالسادات من معسكر حكام "الكان"

قررت لجنة التحكيمم الأساسية بالاتحاد الإفريقي "كاف"، استبعاد ثلاثي التحكيم المصري إبراهيم نور الدين وتحسين أبوالسادات وأحمد حسام طه، من التحكيم ضمن المباريات المتبقية لبطولة الأمم الإفريقية.

وغادر الثلاثى معسكر حكام البطولة، عقب انتهاء الدور الاول لمنافسات بطولة الأمم الإفريقية توتال مصر والتي تستمر حتى 19 يوليو الجاري.

جاء ذلك عقب جلسة عقدتها لجنة الحكام مع الحكام المستبعدة بأحد الفنادق، وتم توجيه الشكر لهم على أدائهم وأن رحيلهم بسبب تواجد منتخبات بلادهم في الأدوار الإقصائية.

وظهر إبراهيم نور الدين كحكم الساحة فى مباراة موريتانيا وأنجولا بينما كان رابعا فى لقاء غينيا ومدغشقر، بينما تواجد المساعد تحسين أبو السادات فى مباراتين خلال الدور الاول وهما، غينيا ومدغشقر، وموريتانيا وأنجولا، فيما ظهر المساعد أحمد حسام فى مواجهتين خلال الدور الاول فى لقاء منتخبى غانا وبنين ومباراة موريتانيا وأنجولا، والتي أقيمت بدور المجموعات.