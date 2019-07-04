رياضة | التشكيل الأساسي لتشيلي وبيرو في نصف نهائي كوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الأساسي لتشيلي وبيرو في نصف نهائي كوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن ريكاردو جاريكا المدير الفني لمنتخب بيرو، عن التشكيلة الأساسية لفريقه والتي ستخوض مباراته أمام منتخب تشيلي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
كاليسي - أدفينكولا - لويس أبراهام - زامبرانو - ميجيل - تابيا - يوتون - كاريلو - كويفا - إديسون فلوريس - جيريرو.
بينما جاءت التشكيلة الأساسية لمنتخب تشيلي كالتالي :-
ارياس - ماوريسيو ايسلا - جاري ميديل - ماريبان - بويسيجور - بولجار - ارتورو فيدال - ارانجيز - فونزاليدا - اليكسيس سانشيز - فارجاس