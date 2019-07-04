رياضة | التشكيل الأساسي لتشيلي وبيرو في نصف نهائي كوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الأساسي لتشيلي وبيرو في نصف نهائي كوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ريكاردو جاريكا المدير الفني لمنتخب بيرو، عن التشكيلة الأساسية لفريقه والتي ستخوض مباراته أمام منتخب تشيلي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

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