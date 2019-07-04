رياضة | صفقة جديدة تقترب من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة جديدة تقترب من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشارت التقارير اليابانية إلى أن برشلونة كان مهتما بالتعاقد مع كوبو الذي رحل عن صفوفه في عمر الـ15 عامًا إلا أن ريال مدريد نجح في إنهاء الصفقة لصالحه.
وأفادت التقارير اليابانية بأن برشلونة قدم عرضا للفوز بخدمات هيروكي آبي نجم كاشيما آنتلرز الياباني في الصيف الجاري.
وأكدت التقارير اليابانية أن برشلونة كشف عن استعداده لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد آبي البالغ من العمر 20 عامًا ليصبح القرار في يد اللاعب نفسه.
وأشارت التقارير اليابانية إلى أنه إذا تمت الصفقة فإن آبي سيوقع على عقد للعب في فريق الرديف في برشلونة والذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة.
يذكر أن آبي خاض 48 مباراة في الدوري الياباني، سجل خلالهم 4 أهداف وفاز في 2018 بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة. وارتدى آبي قميص منتخب بلاده للمرة الأولى في 17 يونيو الماضي ضد تشيلي في بطولة كوبا أمريكا 2019 والمقامة حاليًا بالبرازيل.