رياضة | خالد بيومي مندهش من أجيري بهذا السبب!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد بيومي مندهش من أجيري بهذا السبب! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الناقد الرياضي خالد بيومي عن اندهاشه بسبب تصريحات خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني عقب الفوز على أوغندا بثنائية نظيفة والتي قال فيها بأنه لم برى أوغندا.



وقال بيومي في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"مندهش من تصريح أجيري بعد مبارتنا مع أوغندا بأنه لم يشاهد أوغندا".



واختتم بيومي تصريحاته قائلاً :"منتخب جنوب أفريقيا يلتزم بالانضباط التكتيكي ومن الصعب أن يستقبل أهداف".