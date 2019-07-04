رياضة | يوسف : هناك 4 لاعبين في الأهلي يستحقون الإنضمام للمنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوسف : هناك 4 لاعبين في الأهلي يستحقون الإنضمام للمنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح محمد يوسف المدرب العام للأهلي بأنه هناك 4 لاعبين في الفريق يستحقون الإنضمام للمنتخب.



وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "نتابع لاعبي الأهلي مع المنتخب في أمم أفريقيا ونحدد إيجابيات وسلبيات كل لاعب".



وأضاف :"الشناوي يقدم آداء رائع مع المنتخب وهو أحد أسباب تأهله لدور الستة عشر".



واختتم يوسف تصريحاته قائلاً : "هناك 4 لاعبين آخرين في الأهلي يستحقون الإنضمام للمنتخب".