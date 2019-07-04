اونلاين | أبوسليمة وإيميكا يشاركان في تدريبات المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبوسليمة وإيميكا يشاركان في تدريبات المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد الثنائي إسلام أبوسليمة والنيجيري إيزي إيميكا، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، ضمن مران الفريق، مساء أمس الأربعاء ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وعاد أبو سليمة للمشاركة بتدريبات المصري عقب نهاية إجازة زفافه التي منحها له الجهاز الفني والتي امتدت لمدة أسبوع، كما جاءت مشاركة إيميكا، بعد إنتهاء الإجازة الإضافية التي حصل عليها عقب نهاية مباريات الفريق بالدوري العام.