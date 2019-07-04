اونلاين | رابط ON LINE مشاهدة مباراة تشيلي وبيرو بث مبشار (تغطية مباشرة) chile vs peru كورة ستار TV GOL MATCH

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مشاهدة مباراة تشيلي وبيرو يوم الخميس الموافق 4-7-2019 بث مباشر عبر رابط يلا شوت yalla shoot ، حيث يحتضن ملعب جريميو أرينا مباراة من العيار الثقيل بين منتخب تشيلي ونظيره منتخب بيرو، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2019، التي تقام فعالياتها في البرازيل.

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نجح منتخب تشيلي في خطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2019 بعدما حقق الفوز أمام منتخب كولومبيا بركلات الجزاء، ونجحت تشيلي في حصد ست نقاط من خلال دور المجموعات، بعد تحقيق الفوز أمام المنتخب الياباني برباعية نظيفة، ثم الفوز أمام منتخب الإكوادور بهدفين مقابل هدف، بينما تلقي الهزيمة امام منتخب أوروجواي في آخر جولات دور المجموعات بهدف دون رد.

بينما تأهل منتخب بيرو إلى دور نصف النهائى، في مفاجأة كبية للمتابعين، بعد أن فاز على منتخب أوروجواى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى، فى المباراة التى جمعتهما فى ختام منافسات الدور ربع النهائى من بطولة كوبا أمريكا، وتأهل منتخب بيرو إلى ربع نهائي البطولة كأفضل ثالث بعد خساراة منتخب باراجواي أمام نظيره كولومبيا وفوز المنتخب الأرجنتيني على قطر، وقد جمع 4 نقاط بالمجموعة الأولى التي يتصدرها البرازيل بواقع 7 نقاط ثم فنزويلا صاحبة الـ 5 نقاط.

شاهد مباراة تشيلي وبيرو بث مباشر بجودة عالية عبر رابط كورة ستار kora star : سوف تنطلق أحداث مباراة تشيلي وبيرو يوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية ونصف فجرًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثالثة والنصف فجرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر والعراق، وفي الساعة الرابعة والنصف فجرًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

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من المقرر ان تذاع أحداث المباراة النارية بين تشيلي وبيرو بنصف نهائي كوبا أمريكا من خلال البث الفضائي لقناة بي إن سبورتس إتش دي ثري beIN SPORTS Max HD 3 ، بوصفها الناقل الرسمي للبطولة، التي تقام أحداثها على الأراضي البرازيلية.

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من المنتظر أن يبدأ رينالدو رويدا، المدير الفني للمنتخب التشيلي مواجهة بيرو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جابرييل أرياس، خط الدفاع: جيان بيسيجور - جاري ميديل - جييرمو ماريبان - ماوريسيو ايسلا، خط الوسط: تشارلز أرانجويز - إريك بولغار - أرتورو فيدال، خط الهجوم: أليكسيس سانشيز - إدواردو فارجاس - خوسيه بيدرو فونزاليدا.

وعلى الجانب الآخر،سيبدأ ريكاردو جاريكا، المدير الفني للمنتخب البيروفي أمام تشيلي بتشكيل مكون من: حراسةالمرمى: بيدرو جاليسي، خط الدفاع: ميجيل تراوكو - لويس أبرام - كارلوس زامبرانو - لويس أدفينكولا، خط الوسط الدفاعي: يوشيمار يوتون - ريناتو تابيا، خط الوسط الهجومي: إديسون فلوريس - كريستيان كويفا - أندريه كاريو، الهجوم الصريح: باولو جيريرو.