اونلاين | يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة تشيلي وبيرو بث مباشر يوتيوب YALLA SHOOT رابط ماتش chile GOL

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بث مباشر كورة ستار KORA STAR متابعة مباراة تشيلي ضد بيرو والتي تجمع المنتخبان على ملعب إستاد غريميو أرينا لحساب مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا التي تقام في البرازيل حتى السابع من شهر يونيو الجاري.

يلا كورة إتش دي YALLA KORA HD وكان منتخب تشيلي قد عبر إلى الدور نصف النهائي بعد أن إحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد ستة نقاط بالفوز على اليابان والإكوادور قبل أن يسقط في فخ الخسارة من المنتخب الأورجوياني في الجولة الأخيرة.

يلا شوت أونلاين YALLA HSOOT ONLINE وفي الدور ربع النهائي تمكن رفقاء أرتورو فيدال من تحقيق الفوز على المنتخب الكولومبي بركلات الجزاء الترجيحية وذلك بعد نهاية الوقت الاصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف. كوول كورة COOL KORA في المقابل تمكن منتخب بيرو من التأهل كثالث المجموعة الأولى التي ضمت إلى جواره منتخبات البرازيل وفنزويلا وبوليفيا بعد أن جمع أربعة نقاط بالتعادل في الجولة الأولى مع منتخب فنزويلا والفوز في الجولة الثانية على بوليفيا قبل الخسارة في الجولة الثالثة على يد المنتخب البرازيلي.

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يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS وفي الدور ربع النهائي حقق منتخب بيرو مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أسقط منتخب أوروجواي بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف ليمنع رفقاء لويس سواريز من زيادة عدد ألقابهم في البطولة إلى الرقم 16.

ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرةً فجر الخميس وبالتحديد في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثالثة والنصف فجراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الرابعة والنصف فجراً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقامت قنوات بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 BEIN SPORTS HD MAX 1 بتعيين المعلق الكبير حسن العيدروس من أجل نقل المباراة بصوته بالإضافة إلى وجود المباراة عبر روابط البث المباشر التي يوفرها لكم الخليج 365 الرياضي. كورة أونلاين Kora Online TV تتيح متابعة مباراة بيرو ضد تشيلي مع يلا شوت جوال YALLA SHOOT PHONE وكذلك روابط LIVE7HD بدون تقطيع حيث يطمح رفقاء فيدال للوصول إلى المبارة النهائية وحصد اللقب الثالث على التوالي.