اونلاين | مشاهدة مباراة تشيلي وبيرو بث مباشر chile vs peru يلا شوت beIN SPORTS كورة لايف COPA AMERICA

يلا شوت لايف تشيلي اليوم بث مباشر LIVE7HD مباراة منتخب تشيلي ضد منتخب بيرو اليوم الخميس 4 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019، كورة ستار KORA STAR، والتي تقام نسختها الحالية في البرازيل والتي وصلت النهائي ليلة أمس على حساب الأرجنتين، يلا شوت بدون تقطيع.

يلا شوت بلس YALLA SHOOT PIUS وسوف تقام المباراة بين منتخب تشيلي ومنتخب بيرو في الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة، بي إن سبورتس beIN SPORTS، بينما ستذاع في الساعة الثالثة والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة كول كورة COOL KORA، وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة تلك المباراة عبر قناة beIN Sports Max الأولى والثانية، يلا شوت | بث مباشر | yalla shoot.

كورة جول KOOORA GOAL، ومن المتوقع أن يدخل منتخب تشيلي بالتشكيلة الآتية :-

حراسة المرمى : جابرييل أرياس.

خط الدفاع : جيان بيسيجور - جاري ميديل - جييرمو ماريبان - ماوريسيو ايسلا.

خط الوسط : تشارلز أرانجويز - إريك بولغار - أرتورو فيدال أليكسيس سانشيز - إدواردو فارجاس.

خط الهجوم : خوسيه بيدرو فونزاليدا.

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يلا شوت بلس YALLA SHOOT PIUS، وسوف يدخل منتخب بيرو بالتشكيل المتوقع :-

حراسة المرمى : بيدرو جاليسي.

خط الدفاع : ميجيل تراوكو - لويس أبرام - كارلوس زامبرانو - لويس أدفينكولا.

خط الوسط : يوشيمار يوتون - ريناتو تابيا - إديسون فلوريس - كريستيان كويفا - أندريه كاريو.

خط الهجوم : باولو جيريرو.

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