شكرا لقرائتكم خبر عن المدرب كلاوديو: هدفي عودة الطائي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)
وعد مدرب فريق الطائي الجديد الروماني كلاوديو نيكوليسكو، جماهير الطائي بالعمل الجاد نحو عودة الطائي لمكانة الطبيعي في دوري المحترفين.
وقال في مؤتمر صحفي مساء أمس (الأربعاء) في مقر نادي الطائي فور وصوله من رومانيا إن الطائي من الأندية الكبيرة التي تملك حضورا قويا في الرياضة السعودية، من خلال محطات مهمة قرأتها عن الطائي.
وحول طموحات الصعود قال: أتمنى من جماهير الطائي أن تكون معنا كعائلة واحدة نستطيع معاً دعم الفريق والعودة لما تريده.
وأشار إلى أن الإدارة وضعت كافة الترتيبات النهائية للمعسكر، وسيتم إعداد الفريق على مراحل حتى انطلاق الدوري.
وأشاد نيكوليسكو بالتعامل المثالي والاحترافي من قبل المجلس التنفيذي وإدارة النادي على توفير كافة المتطلبات، وقال: لمست رغبة جماهيرية من مشجعي الطائي في عودة فريقهم وهذا محفز لي وفريق عملي.
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