بث مباشر مباراة تشيلي وبيرو... كوبا أمريكا 2019

رضا علي
تنطلق الان ،مباراة قوية ومصيرية من أجل الوصول للمباراة النهائية بين منتخب بيرو وتشيلي في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا على ملعب "جريميو أرينا" بالبرازيل.
وسيواجه الفائز من تلك المباراة البرازيل صاحب الأرض والجمهور، بعد تغلبها صباح اليوم على الأرجنتين بهدفين نظيفين أحرزهما "جابريل خيسوس" و"روبرتو فيرمينو".
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