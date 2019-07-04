شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصل على توقيع محمد عواد.. وينتظر موافقة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حصل مسئولى نادى الزمالك، على توقيع محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى، تمهيدًا لانتقاله لصفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك خلال الجلسة التى عقدها اللاعب مع مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وينتظر الزمالك الحصول علي موافقة الاسماعيلي على اتمام الصفقة، للإعلان عنها بشكل رسمي، خاصة وأن اللاعب مازال مرتبط بعقد سارى مع الدراويش حتى عام 2021 ، لاسيما وأن الأبيض عرض ثلاثة لاعبين على الإسماعيلي هم محمود عبد العاطى دونجا، وأحمد كابوريا، ومحمد أشرف روقا أو اختيار ثلاثة لاعبين من قائمة المعارين بالإضافة لمقابل مادى ضخم من أجل الحصول على خدمات عواد.

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وكان مصدر مقرب من عواد، أكد أن الحارس أبلغ الجهاز الفنى للإسماعيلي بعدم العودة للمشاركة في تدريبات الدراويش مجددًا.

ومازال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، يجتمع فى الوقت الحالى، مع محمد عواد، وذلك فى منزل رئيس القلعة البيضاء، من أجل ضمه إلى صفوف قلعة ميت عقبة فى الموسم المقبل.

ووضع مسئولو الزمالك، عواد بمثابة الخيار الأول لتدعيم مركز حراسة المرمى ومحمد أبو جبل حارس سموحة كخيار ثانى لدعم هذا المركز فى الموسم الجديد، وذلك بعد الإصابة التى تعرض لها محمود جنش حارس الفريق الأبيض بقطع فى وتر أكيليس وذلك خلال تدريبات المنتخب الوطنى وخضع اليوم للعملية الجراحية فى ألمانيا.