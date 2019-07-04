شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا بعد طلب فسخ تعاقده مع الزمالك: لكل فعل رد فعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الزمالك، على قيامة بتقديم شكوى رسمية ضد ناديه لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لفسخ تعاقده الحالي.

ونشر كهربا صورته بقميص الزمالك على انستجرام، معلقًا عليها: "متحكمش على حد من رد فعله، متحكمش على حد استحمل كتير وفى الأخر انفجر، متحكمش على حد علق مستقبله بوعود ومحصلتش، متحكمش على حد بذل كل طاقته ومقدرش، فلا تلمني فيما لا تعلم ولا تعتب علي فيما لا تعشه، لكل فعل رد فعل".

وكانت مصادر أوضحت أن كهربا يؤكد فى شكواه، عدم صحة العقود التى تربطه بالزمالك فى الوقت الحالى، حيث لم يقوم النادي الأبيض باعتماد عقده لدى اتحاد الكرة فى الأوقات المحددة قانونيا وبالتالى أصبح لاغيا ويحق له الرحيل من النادي بالمجان.

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كما أكد المصادر أن كهربا تقدم بالشكوى رسميا خلال الساعات الماضية، عن طريق محامى سويسرى، لتكون أولى الخطوات الفعلية من جانب اللاعب للرحيل عن نادي الزمالك فى الميركاتو الصيفى المقبل، والانتقال لصفوف نادي جديد بالموسم المقبل.

وشددت المصادر أن الفترة القادمة، ستشهد استمرار الأزمة بين كهربا والزمالك، فى ظل تصعيد اللاعب للفيفا، ورفضه التواصل نهائيا مع مسئولي القلعة البيضاء وتمسكه بفسخ عقده وعدم الاستمرار.