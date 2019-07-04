شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يخوض تدريبين استعداداً لجنوب أفريقيا بدور الـ16 لكأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري تدريبه فى السابعة مساء اليوم باستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراة جنوب أفريقيا على أن يخوض الفراعنة تدريب بدني صباحاً بفندق الإقامة.

وتقام مباراة منتخب مصر مع جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء يوم السبت باستاد القاهرة، في دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية ، حيث حقق منتخب مصر رقما قياسيا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرا المجموعة الأولى.

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وتصدر منتخبنا المجموعة بـ٩ نقاط وسجل الفريق ٥ أهداف ولم يستقبل أى هدف فى ٣ مباريات و تأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق ٣ انتصارات وعدم استقبال أي هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها ٧ مرات من قبل .. ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة في ٢٠ نسخة سابقة بدور المجموعات.. وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة ٣ مرات من قبل في ٢٠١٠ و ٢٠٠٠ و ١٩٧٤، لكن الفريق استقبل فى الدور الاول بالبطولة الاولى هدف وفي الثانية هدفين والثالثة هدفين ايضا ، ونجح المنتخب في الخروج بشباك نظيفة ايضا بالدور الأول مرتين في ٢٠١٧ و ١٩٩٤ لكن في الأولى تأهل الفريق بـ٧ نقاط من فوزين وتعادل، وفي الثانية ب٤ نقاط من فوز وتعادل بمجموعة ضمت ٣ فرق فقط.

وحذر هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب اللاعبين من قوة منتخب جنوب أفريقيا وطالبهم بنسيان مباريات دور المجموعات والتركيز فى اللقاء خاصة أن الخسارة والخروج سيضع الفريق والجهاز الفني فى موقف صعب وتعهّد اللاعبون والجهاز على بذل قصاري جهدهم لتحقيق الفوز و التأهل لدور الـ8 وإسعاد الجماهير المصرية التى تملأ مدرجات استاد القاهرة.