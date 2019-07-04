شكرا لقرائتكم استمرار اختبارات الناشئين بالاسماعيلي من مواليد 2000 حتى 2005... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل صباح اليوم ثالث أيام اختبارات قطاع الناشئين للإسماعيلى للفئات العمرية من مواليد 2000 حتى مواليد 2005، وذلك بملاعب مركز شباب الشيخ زايد بداية من الساعة التاسعة صباحًا.

ويشهد المركز منذ الصباح الباكر توافد عدد متوسط من اللاعبين المتقدمين للحصول على الاستمارة الخاصة بدخول الاختبار وذلك تحت إشراف لجنة تضم طارق زين مدير قطاع الناشئين وإسماعيل حفنى مدير قطاع البراعم والأكاديميات وكل من عادل أبوجريشة وبشير عبد الصمد والعسقلانى شعيب فضلاً عن مدربى القطاع وهم سيد الحداد وغريب فتحى وإسلام كاظم وأيمن كمال وعلى جمعة ومحمد حسيب وسيد توفيق ومحمد اليمانى وأدم محمد والثنائى محمد مجدى ومصطفى إسماعيل علاج طبيعى.

وتستمر الاختبارات بشكل يومى حتى يوم 30 يوليو الجارى، فيما تنطلق الاختبارات لقطاع البراعم والأكاديميات للفئات العمرية من مواليد 2006 حتى مواليد 2012 بمركز شباب الإسماعيلية (النادى الإسماعيلى القديم) أيام الأحد والثلاثاء والخميس بداية من الساعة 3 عصرًا.

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وكان المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى، المشرف العام على قطاع الكرة بالتنسيق مع طارق زين وإسماعيل حفنى قد أعطى توجيهات باستقبال الناشئين الجدد بطريقة حسنة والتعامل بشكل يليق باسم النادى الإسماعيلى وتخصيص مكان مناسب للاعبين ومكان انتظار لأولياء الأمور.

ويستهدف الإسماعيلى من تلك الاختبارات انتقاء أفضل العناصر والعمل على تطوير قدراتهم وامكانياتهم بما يتناسب مع طريقة لعب الدراويش، حيث سيتم خضوع اللاعبين الناجحين لاختبارات تصفية للوقوف على المميزين وضمهم لصفوف الفريق حسب فئته العمرية.