شكرا لقرائتكم كريم شحاته: محمد عواد وقع على رغبة الانضمام لصفوف الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى كريم شحاتة، أن محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى، وقع على رغبة الانضمام لصفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خلال الجلسة التى عقدها اللاعب مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

أضاف كريم خلال تقديم برنامجه "كورة كل يوم" عبر شاشة "الأولى" أن الزمالك ينتظر الحصول علي موافقة الاسماعيلي على اتمام الصفقة، مشيرًا إلى أن الزمالك عرض ثلاثة لاعبين هم محمود عبد العاطى دونجا، وأحمد كابوريا، ومحمد أشرف روقا بالإضافة لمقابل مادى ضخم من أجل الحصول على خدمات عواد.

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وكان مصدر مقرب من عواد، أكد أن الحارس أبلغ الجهاز الفنى للإسماعيلي بعدم العودة للمشاركة في تدريبات الدراويش مجددًا.

ومازال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، يجتمع فى الوقت الحالى، مع محمد عواد، وذلك فى منزل رئيس القلعة البيضاء، من أجل ضمه إلى صفوف قلعة ميت عقبة فى الموسم المقبل.

ووضع مسئولو الزمالك، عواد بمثابة الخيار الأول لتدعيم مركز حراسة المرمى ومحمد أبو جبل حارس سموحة كخيار ثانى لدعم هذا المركز فى الموسم الجديد، وذلك بعد الإصابة التى تعرض لها محمود جنش حارس الفريق الأبيض بقطع فى وتر أكيليس وذلك خلال تدريبات المنتخب الوطنى وخضع اليوم للعملية الجراحية فى ألمانيا.