شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة يقترب من اللقب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
بات فريق الشرطة قريباً جداً من التتويج الرسمي بلقب بطولة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، إثر فوزه الصعب على فريق أمانة بغداد 2-1ضمن الجولة ال 34، إذ بات بحاجة إلى حصد ثلاث نقاط من أربع مباريات حتى يحسم اللقب.
سجل هدفي الشرطة معروف يوسف وأمجد عطوان، بينما سجل هدف أمانة بغداد اللاعب ستار ياسين.
وحقق النفط تعادلاً مثيراً أمام فريق الكهرباء، فبعدما تأخر بثلاثة أهداف سجلها مراد محمد «هدفين» وعلاء محيسن، أدرك التعادل عبر حمد داوود «هدفين» وبسام قابل.
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