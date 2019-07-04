نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجالس إدارات ثلاثة أندية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي قراراً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برئاسة سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، ويمتد التشكيل الجديد لمجالس الإدارات لثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات.

ونص القرار على عضوية كل من: سعيد بن حوفان المنصوري «نائباً للرئيس»، مطر سهيل اليبهوني، فارس سهيل اليبهوني، عبدالله محمد أحمد، عبدالله دسمال السويدي، ناصر عبدالله الشامسي، علي سالم المري.

كما أصدر سموه قراراً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي الرياضي برئاسة محمد مبارك المزروعي وعضوية كل من: سيف محمد علي الهاجري، محمد بن ثعلوب الدرعي، منصور محمد الظاهري، أحمد محسن محفوظ.

وأصدر سموه قراراً يوصي بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات الهوائية برئاسة مطر سهيل اليبهوني وعضوية كل من: خالد بن شيبان المهيري «نائباً للرئيس»، سويدان راشد الظاهري، الدكتور عارف سلطان الحمادي، مبارك سالم العامري، سلامة عجلان العميمي، رشا عيسى بوحميد، سلطان خليفة الدرمكي، الدكتور جوهان ميكل دي ار بيترز.