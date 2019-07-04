شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يتعاقد مع الظاهري ويعسكر في سلوفينيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع اختيار نادي الفجيرة على دولة سلوفينيا لإقامة المعسكر الإعدادي للفريق الأول لكرة القدم، على أن يسبقه فترة التجمع الداخلي والفحص الطبي ابتداء من السابع من الشهر الجاري.
وعلى خط آخر، أعلنت شركة الكرة بالفجيرة تجديد عقد اللاعب خليفة خاطر، والتعاقد مع المدافع محمد سالم الظاهري، في صفقة انتقال حر لموسم واحد، ويعد الظاهري، الذي يشغل مركز الظهير الأيسر من المواهب الشابة؛ حيث بدأ مسيرته الكروية بأكاديمية نادي الشارقة قبل الانتقال بين صفوف العين والوحدة.
يذكر أن الفجيرة، تعاقد مؤخراً مع الجزائري مجيد بوقرة للإشراف على تدريب الفريق الأول في الموسم المرتقب، كما أعلن تمسكه بالمهاجم الجزائري محمد بن يطو، الذي يمتد عقده مع الفريق لثلاثة مواسم بجانب البرازيلي فرناندو غابريال.
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