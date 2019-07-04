الحوكمة والرقابة المالية تتصدران القرارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مجلس دبي الرياضي، تطبيق أعلى معايير الحوكمة والرقابة المالية في عمل الأندية وشركات كرة القدم بدبي في إطار التعاون مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وخصوصاً جهاز الرقابة المالية والدائرة المالية في حكومة دبي، وكذلك الجهود المستمرة التي يبذلها المجلس لتنفيذ سياسة تقليل الدعم الحكومي لشركات كرة القدم والإنفاق المتعقل وتطبيق الحوكمة والرقابة المالية في عمل الأندية وشركات كرة القدم، كما تم تأكيد الانتهاء من اللوائح التنفيذية لشركات كرة القدم بدبي التي حددها مجلس دبي الرياضي بالتشاور مع شركات كرة القدم.

طالب كل شركة كرة قدم بوضع اللائحة التنفيذية الخاصة به وفق الإطار العام الذي تم تحديده بهدف تطوير القدرات المؤسسية لشركات كرة القدم وتحقيق مزيد من حوكمة العمل الفني والإداري والمالي والتحكم بموازنات التعاقدات مع اللاعبين المحترفين والمدربين، إلى جانب مبادرة الالتزام المهني للاعبين المحترفين والكادرين الفني والإداري التي وضعها مجلس دبي الرياضي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس دبي الرياضي مع شركات كرة القدم بدبي، الذي عقد أمس، بمشاركة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعلي بوجسيم، عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام للمجلس، وعلي عمر البلوشي، مدير إدارة التطوير الرياضي في المجلس، وعبدالرحمن أبو الشوارب، رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي النصر، وعلي عبيد البدواوي، رئيس مجلس إدارة شركة حتّا لكرة القدم، وعبدالكريم الحاج، المدير التنفيذي لشركة شباب الأهلي لكرة القدم، ومحمد علي عامر المدير التنفيذي لشركة الوصل لكرة القدم.

وأكد المجلس، أنه تم تحديد مستوى نضج الحوكمة على خمسة مستويات أعلاها المستوى الخامس وهو المستوى المثالي الذي تتوفر فيه ممارسات متكاملة للتحسين المستمر، والمستوى الرابع وهو المستوى المتكامل وتتوفر فيه ممارسات مستدامة منظمة، والمستوى الثالث وهو المستوى المنظم وفيه الحد الأدنى للحوكمة بشكل عام، والمستوى الثاني وهو الجزئي ويتم خلاله تصميم نظام وترتيبات الحوكمة، وآخرها المستوى الأول البدائي الذي لا توجد فيه أية ممارسات، ويشمل نموذج الحوكمة مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية ولجنة التدقيق والحوكمة، كما يتضمن إجراءات الضوابط والسياسات واللوائح الداخلية، والشؤون القانونية، وإدارة المخاطر، وإدارة الجودة والتميز المؤسسي، والتدقيق الداخلي والتدقيق الحكومي.

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ويتضمن مشروع الحوكمة عمل الأندية والمؤسسات الرياضية في دبي تحديد اختصاصات مجلس دبي الرياضي في نظام حوكمة عمل الأندية، واختصاصات مجالس إدارات الأندية، وتحقيق استقلالية أعضاء مجلس الإدارة والتزاماتهم، والشفافية والإفصاح.

وتم التأكيد في الاجتماع، سرعة إنجاز اللوائح التنفيذية خلال الأسابيع المقبلة، وتأكيد تنفيذها بدقة كونها وضعت لتطوير العمل في شركات كرة القدم والاستثمار الأمثل للموارد المالية والبشرية ودخول المرحلة المقبلة من العمل الرياضي بأفضل جاهزية وبقدرات تنافسية عالية.

وتهدف مبادرة الالتزام المهني للاعبين المحترفين والكادرين الفني والإداري إلى: تطبيق أفضل الممارسات الاحترافية، الحفاظ على حقوق شركات كرة القدم في علاقتها بلاعبيها المحترفين الإماراتيين والأجانب والكادر الفني، ضمان أعلى مستويات الأداء الوظيفي لهم لخدمة أهداف الشركة وفق الخطط المرسومة، تطوير القدرات الفنية للاعبين.

وتم في الاجتماع بحث سبل الدعم لنادي حتا الذي عاد للمشاركة في دوري الخليج العربي للمحترفين، وذلك بهدف الظهور المميز في البطولة وتقديم مستويات تتناسب مع أهمية منطقة حتا وتوجيهات الحكومة الرشيدة، بجعلها وجهة سياحية ورياضية مميزة والاستفادة من تميزها الجغرافي ومواردها المهمة.

كما تم في الاجتماع، استعراض النظام الأساسي لرابطة دوري المحترفين لكرة القدم التي أشهرتها الهيئة العامة للرياضة، والتي ستتولى تنظيم مسابقات فرق الأندية المحترفة لكرة القدم.