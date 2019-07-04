رقصة النهائي ل«السامبا»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - محا منتخب البرازيل كابوس خسارته التاريخية أمام ألمانيا 1-7 في نصف نهائي مونديال 2014 على أرضه، ببلوغه المباراة النهائية لكوبا أمريكا التي يستضيفها بفوزه على غريمه التقليدي نظيره الأرجنتيني 2-صفر في بيلو هوريزونتي.

سجل جابريال جيزوس (19) وروبرتو فيرمينيو (71) الهدفين. وكان المنتخب البرازيلي تعرض لأقسى خسارة له على أرضه على الملعب ذاته أمام ألمانيا 1-7 قبل خمس سنوات في الدور ذاته في نهائيات كأس العالم. وتلتقي البرازيل التي تسعى إلى إحراز لقبها القاري التاسع، في المباراة النهائية الأحد المقبل الفائز في نصف النهائي الآخر بين تشيلي والبيرو.

في المقابل، شكلت البطولة القارية فشلاً جديداً لنجم الأرجنتين ليونيل ميسي الذي لم ينجح في قيادة منتخب بلاده إلى أي لقب حتى الآن في مسيرته، علماً أن منتخب التانجو كان يبحث عن لقب أول له في البطولة منذ تتويجه الأخير عام 1993. لكنه يملك فرصة التعويض عندما تستضيف بلاده وكولومبيا النسخة التالية العام المقبل.

وكان المنتخب الأرجنتيني بلغ نهائي النسختين الأخيرتين من كوبا أمريكا وخسرهما أمام تشيلي بركلات الترجيح.

وقال قائد البرازيل داني الفيش الذي كان أحد نجوم المباراة رغم وصوله إلى سن ال 36 من عمره «إنها خطوة إضافية نحو الهدف المنشود. كثيرون شككوا فينا لكننا في طريقنا إلى حصد ثمار العمل الذي قمنا به».

المباراة الأفضل

وقدمت الأرجنتين أفضل مباراة لها منذ مدة طويلة، ولم تستحق الخسارة بهذه الطريقة، ولاسيما أن كرتين من سيرخيو أجويرو وليونيل ميسي أصابتا العارضة والقائم، كما كان «التانجو» يستحق ركلة جزاء عندما كانت النتيجة 1-صفر.

واختار ليونيل سكالوني التشكيلة ذاتها التي تغلبت على فنزويلا في ربع النهائي مع الاعتماد على ثلاثي الهجوم ميسي ولاوتارو مارتينيز وسيرخيو أجويرو.

في المقابل، أجرى مدرب البرازيل تيتي تغييرين بعودة كاسيميرو إلى التشكيلة الأساسية بعد أن غاب عن مباراة البارجواي بداعي الإيقاف وزج بأليكس ساندرو بدلاً من فيليبي لويز في مركز الظهير الأيسر.

وحاول المنتخب البرازيلي فرض إيقاعه في مطلع المباراة وعلى الرغم من نسبة استحواذ كبيرة على الكرة فإنه لم يهدد مرمى الحارس الأرجنتيني فرانكو أرماني.

وفي غمرة السيطرة البرازيلية اطلق لياندرو باريديس كرة قوية خطيرة من 35 مترا علت عارضة الحارس أليسون بيكر (12).

ونجح المنتخب البرازيلي في افتتاح التسجيل بعد ان انتزع قائده داني الفيش الكرة في منتصف الملعب وتخلص من مدافعين ببراعة ومرر كرة ماكرة على الجهة اليمنى باتجاه فيرمينيو الذي تابعها عرضية باتجاه جابريال جيزوس المتربص أمام المرمى فسددها الأخير في سقف الشبكة (19).

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وكادت الأرجنتين تدرك التعادل عندما رفع ميسي كرة من ركلة حرة مباشرة داخل المنطقة تطاول لها أجويرو برأسه تخطت بيكر لكن العارضة البرازيلية تدخلت مبعدة الكرة (30).

وقام ميسي بمجهود فردي رائع وسار بالكرة مسافة 50 متراً قبل ان يغمز الكرة داخل المنطقة باتجاه أجويرو لكن تياجو سيلفا تدخل في اللحظة الأخيرة مبعداً تسديدة الأرجنتيني (36).

واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة على مشارف المنطقة انبرى لها ميسي لكن بيكر سيطر عليها بسهولة (42)، وفي مطلع الشوط الثاني حل جناح تشيلسي ويليان بدلاً من إيفرتون غير الموفق. واستهل المنتخب الأرجنتيني الشوط الثاني بتسديدة على الطاير من مارتينيز لكن بيكر كان لها بالمرصاد (50). وأضاع المنتخب البرازيلي فرصة إضافة الهدف الثاني بعد لعبة مشتركة بين داني الفيش وجيزوس الذي مرر كرة بينية باتجاه كوتينيو فتوغل الأخير داخل المنطقة واطلق كرة عالية (56).

ومن هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة إلى ميسي داخل المنطقة أطلقها قوية اصطدمت بالقائم الأيمن (58) ثم عادت إليه مررها أمام المرمى من دون ان تجد من يتابعها.

وزج مدرب الأرجنتين بجناح باريس سان جيرمان الفرنسي انخل دي ماريا بدلا من اكونا لتفعيل الجبهة الهجومية. واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة على مشارف المنطقة انبرى لها ميسي لكن بيكر سيطر عليها بسهولة (65).

هدف الحسم

حسم المنتخب البرازيلي النتيجة في صالحه عندما قاد جيزوس هجمة مرتدة سريعة وراوغ مدافعين قبل ان يمرر كرة متقنة لفيرمينيو ليتابعها الأخير في الشباك الخالية من مسافة قريبة (71).

ورمى المنتخب الأرجنتيني بكل ثقله في الدقائق العشرين الأخيرة في محاول لتعديل النتيجة، لكن المنتخب البرازيلي الذي لم يدخل شباكه أي هدف في البطولة حتى الآن نجح في إبعاد الخطورة عن مرماه.

وأشاد تيتي ب «القوة الذهنية» لفريقه معتبراً أنها كان حاسمة في الفوز على الأرجنتين وقال في هذا الصدد «الفريق الكبير يبنى من خلال الرأس. الجسد لا يتجاوب إلا إذا اظهر اللاعبون قوة ذهنية. لقد قاموا برد فعل أمام الضغوطات».

وأضاف «كانت مباراة كبيرة بين منتخبين يملكان مواهب فنية مدهشة. كان ميسي استثنائياً. انه من كوكب آخر».

وكشف عن خطته للحد من خطورة ميسي بقوله «من اجل تقليص المساحة التي يعمل فيها ميسي، قمنا بتغيير أسلوبنا في اللعب من خلال إرجاع فيرمينيو بعض الشيء لكي يقطع المساحات في منطقته».