العالم يترقب 12 نزالاً مثيراً في أضخم نسخة لبطولة محاربي الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

كشفت شركة «بالمز الرياضية»، خلال مؤتمر صحفي موسع، عقد أمس، بفندق اناتارا في أبوظبي، النقاب عن مشاركة 24 مقاتلاً من 15 دولة حول العالم في النسخة السابعة من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة للدفاع عن النفس، التي تقام منافساتها غداً على صالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية.

حضر المؤتمر الصحفي فؤاد درويش، مدير عام شركة بالمز الرياضية واللجنة الفنية للبطولة، إضافة إلى ال24 مقاتلاً الذين جرى تقديمهم أمس، والإعلان عن المتنافسين في كل فئة؛ حيث تتضمن البطولة 12 نزالاً قوياً بين المحاربين.

وتعد النسخة السابعة أكبر نسخ البطولة حتى الآن لاحتوائها على 12 نزالاً ضمن 6 فئات أوزان مختلفة بين 24 مقاتلاً محترفاً من 15 دولة، هي: الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل ولبنان والعراق والفلبين وأستراليا وتونس وطاجيكستان وفرنسا وألمانيا ورومانيا والكاميرون والمغرب والهند.

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وتشهد هذه النسخة 3 نزالات رئيسية، بينها مباراتان على لقب البطولة في وزن الثقيل ووزن الخفيف، إضافة إلى 9 نزلات أخرى للمحترفين، كما تشهد لأول مرة 3 نزلات للهواة حرصت اللجنة المنظمة على إعطاء الفرصة من خلالها لثلاثة من المقاتلين المحليين.

ويواجه المقاتل البريطاني تشاي لويس باري صاحب السجل النظيف (7-0) والعائد من النسخة الخامسة، ضد المصري محمود حسن (5-1) ضمن وزن الثقيل، كما يلتقي أمين أيوب (4-12) بطل وزن المتوسط بالنسخة السابقة ضد يوسف وهبه (5-7) في ثالث مشاركة له بالبطولة ليتنافس كل منهما على إحراز الفوز بلقب البطولة في وزن الخفيف.

وفي ثالث النزالات الرئيسية بهذه النسخة يلتقي الأمريكي المخضرم جيسي تيلور (15-31) ضد اللبناني محمد فخر الدين (3-10) ضمن الوزن الحر، ويعتبر تيلور من أكثر اللاعبين خبرة ومهارة على مستوى البطولة نظراً لخوضه أكثر من 50 نزالاً سواء كمقاتل محرف.

كما تشهد هذه النسخة عودة عدد كبير من المقاتلين، الذين شاركوا في النسخ السابقة وقدموا أداء فنياً مميزاً وحققوا نتائج مبهرة من بينهم البرازيلي برونو ماتشادو (9-12) واللبناني أحمد لبان (2-7) والأسترالي ترينت جريدام (2-10) والمغربي حمزة بوقمزة (1-2) والكاميروني جوريس ديا (2-5) والروماني ألكساندرو شيتوران (0-2). ورحب فؤاد درويش المدير العام لشركة بالمز الرياضية المنظمة لبطولة محاربي الإمارات في بداية المؤتمر الصحفي وقبل الإيذان بانطلاق النسخة السابعة من البطولة، بالصحفيين والحضور، وقال: «هذه البطولة التي تمكنت خلال فترة وجيزة من اكتساب شعبية جارفة على مستوى المنطقة، حتى بات ينتظرها عشاق ومحبو رياضات الفنون القتالية المختلطة بشغف وترقب، ويحرص المقاتلون على المشاركة في نزالاتها أشد الحرص رغبة منهم في الاستفادة من شعبيتها لعرض مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية أملاً في الوصول إلى العالمية من خلال هذه المنصة المميزة».