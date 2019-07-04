رجال منتخب إيطاليا يتصدرون مونديال الرماية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إيطاليا: حسن رفعت

تصدر المنتخب الإيطالي لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» المنتخبات ال40 المشاركة في بطولة العالم لرماية الأطباق، المقامة حالياً بمدينة لوناتو الإيطالية، محققاً 220 طبقاً، عقب نهاية اليوم الأول من البطولة التي شهدت خمس جولات على يومين.

واحتل المنتخب البريطاني المركز الثاني بفارق طبق واحد، وحل المنتخب الكويتي في المركز الثالث برصيد 217 طبقاً، ثم المنتخب الكرواتي رابعاً برصيد 215 طبقاً، ثم المنتخب المصري خامساً برصيد 213 طبقاً، ثم منتخب قبرص سادساً بنفس الرصيد.

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أما على صعيد السيدات، فقد تصدرت أمريكا الفرق المشاركة برصيد 212 طبقاً، وحلت بعدها سيدات روسيا في المركز الثاني برصيد 210 أطباق، ثم سيدات الصين ثالثة برصيد 206 أطباق، ثم فنلندا وإيطاليا برصيد 204 أطباق، ثم فرنسا سادسة برصيد 200 طبق، ثم بريطانيا 199 طبقاً، ثم كازاخستان 197 طبقاً، ثم اليابان 193 طبقاً، ثم الهند 184 طبقاً، ثم كندا 175 طبقاً.

وانفرد بصدارة فردي الرجال الرامي الإيطالي مارو دي فيليبس، حيث غرد وحيداً بعد أن حقق العلامة الكاملة «75 من أصل 75 طبقاً» وتساوى في المركز الثاني 4 رماة برصيد 74 طبقاً هم المصري أحمد قمر والبريطاني ماثيو جون والكرواتي جيوفاني والبريطاني آرون هيدنج، كما تساوى في المركز السادس 5 رماة برصيد 73 طبقاً، أبرزهم الكويتي طلال الرشيدي والمغربي يونس حاج علي.وحقق الرامي الإماراتي ظاهر العرياني 67 طبقاً بعد تعثره في الجولتين الأولى والثانية ثم استعاد عافيته في الجولة الثالثة وينتظر اليوم أن يحسّن النتيجة ويجمّل الصورة.

ويتوقع الخبراء أن يتمكن الرماة الذين يصل مجموع أطباقهم في الجولات الخمس 121 طبقاً أن يحتكموا إلى الطلقات الذهبية.

وفي منافسات فردي السيدات، جاءت في الصدارة لاعبة سان مارينو ألكسندرا برصيد 73 طبقاً، وتساوت في المركز الثاني وفي الرصيد 72 طبقاً خمس لاعبات هن الإسبانية فاطمة جالفز والروسيتان يوليا ساميليفا ويوليا توجولوكوفا والأمريكية كارول اشيلي والصينية وي يونج دينج.