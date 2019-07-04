بعثة أبوظبي تنتقل إلى إيفيان للدفاع عن لقب الفورمولا1

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد النجاح المبهر في افتتاحية جولات بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 وتحقيق لقب الجولة في مدينة كوناس في ليتوانيا، تنتقل بعثة فريق أبوظبي إلى التحدي التالي في الأجندة الخاصة بالمشاركة العالمية للفريق، حيث غادرت أمس في طريقها إلى مدينة إيفيان الفرنسية من أجل المشاركة في الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 والتي تنطلق غداً وتستمر حتى يوم الأحد الذي سيشهد تفاصيل السباق الرئيسي للجولة، وتتحول الأنظار للمنافسة على مدينة إيفيان من أجل أن يستمر فريق أبوظبي الإماراتي في صدارته للبطولة التي بدأها من الموسم الماضي، وكي يدافع عن لقب البطولة أيضاً الذي يحمله منذ موسمين متتاليين.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق أبوظبي سينتقل بعد جولة إيفيان مباشرة إلى بولندا من أجل المشاركة في تحدي وسباق ال12 ساعة لزوارق الفورمولا2، وبعدها يتجه مباشرة إلى مدينة ستريسا الإيطالية من أجل المشاركة في الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الإكس كات.

وفي ساحة الفورمولا1 فإن فريق أبوظبي يتصدر حالياً الترتيب العام والوصافة للبطولة حيث يتصدر زورق «أبوظبي 1» بقيادة شون تورنتي الترتيب برصيد 20 نقطة ويأتي في الوصافة زورق «أبوظبي 6» بقيادة ثاني القمزي ورصيده 15 نقطة، وتأتي الأخبار بأن فرقاً كثيرة قد قامت بإعداد زوارقها خصيصاً لهذه الجولة مما يعطي الإيحاء بأن جولة إيفيان ستكون شرسة وقوية وستصطبغ بندية كبيرة بين المحترفين، وأبرزهم زوارق فريق الشارقة والتي يمثلها المخضرم سامي سيليو، وأيضاً زوارق الفيكتوري بقيادة أحمد الهاملي وأليكس كاريلا، بجانب الزوارق الأجنبية.

وأبدى سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي عن رضاه الكبير للنتائج المذهلة التي حققها الفريق في جولة كوناس وإحراز اللقب والمركز الأول في السباق الرئيسي والمركز الأول واللقب أيضاً في سباق أفضل زمن، وأكد الرميثي أن أجمل ما يميز مشاركة الفريق حتى الآن في هذا الموسم هو الإنجازات المنتظمة وبشكل شهري منذ إبريل وحتى شهر يوليو في تفوق كبير وتسيد للفريق على الساحة الرياضية البحرية، وقال: «لو قمنا بحسبة بسيطة فإن الفريق قد شارك منذ إبريل وحتى الآن في بطولات بحرية مختلفة وقد حققنا منذ ذلك الوقت 11 لقباً ومركزاً متقدماً في جميع هذه السباقات، ونضيف إليها إنجاز الفورمولا2 أيضاً كي يكون لنا الحضور الأفضل على مستوى الرياضات البحرية».

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وتتجه بوصلة نجوم مؤسسة الفيكتوري تيم نهاية الأسبوع الحالي إلى الولايات المتحدة وفرنسا اللتين تشهدان حدثين رياضيين بحريين كبيرين في مونديالي الزوارق السريعة - الفئة الأولى- و-فورمولا1- على التوالي.

ويشارك فريق الفيكتوري تيم لزوارق -الفئة الأولى- في منافسات الدورة 35 لجائزة ساراسوتا الكبرى الجولة الثالثة من بطولة العالم في ولاية فلوريدا عبر زورق «فيكتوري 3» بقيادة الثنائي سالم علي العديدي وعيسى آل علي والذي يتصدر الترتيب العام للمنافسات بعد جولتين أقيمتا تباعاً في كوكوا بيتش وبحيرة اوزارك برصيد 196 نقطة.

ويتأهب الثنائي العديدي وآل علي لخوض التحدي الصعب في الفئة الأولى والذي سيجمع نخبة الزوارق المنافسة في هذه الفئة حيث يدافع أسياد البحار عن الصدارة متطلعين للفوز والتتويج في السباق الكبير يوم الأحد المقبل أمام منافسيهم في هذه الفئة.

كما يستعد فريق فيكتوري تيم لزوارق فورمولا1 أيضاً لبدء مشواره في منافسات جائزة فرنسا الكبرى للزوارق السريعة - الجولة الثالثة من بطولة العالم 2019- التي تستضيفها مدينة إيفيان على مياه بحيرة ليمان الخلابة الواقعة في القلب الأوروبي وذلك عبر الزورقين «فيكتوري 3» بقيادة بطلنا أحمد الهاملي وفيكتوري 44 بقيادة الإيطالي اليكس كاريلا.