ثقة وتفاؤل في صفوف «الفراعنة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

سادت حالة من الثقة والتفاؤل داخل معسكر منتخب مصر، بعد التأكد من مواجهة جنوب إفريقيا في دور ال16 لبطولة أمم إفريقيا المقامة حالياً في مصر، وحتى 21 يوليو/ تموز المقبل، وقال هاني رمزي مدرب المنتخب إن لاعبي الفريق لديهم الدافع والإصرار على تخطي أية عقبة في طريق التتويج باللقب الثامن.

وكان الفريق المصري قد واجه منافسه جنوب إفريقيا في 4 مباريات رسمية، كانت بدايتها عام 1996، وآخرها تصفيات أمم إفريقيا لعام 2012.

واستطاعت مصر تحقيق الفوز في مباراتين، بينما انتصرت جنوب إفريقيا في مباراة واحدة، وجمع التعادل بين المنتخبين في مباراة.. وتمكنت مصر خلال فوزها على جنوب إفريقيا في المباراتين من تسجيل ثلاثة أهداف، بينما لم يسكن شباك المنتخب المصري، إلا هدف وحيد من الفريق الخصم.

في السياق ذاته، قال هاني رمزي، إن الجهاز الفني للفراعنة يتقبل الانتقادات الموجهة لأداء الفريق في مبارياته بالدور الأول لكأس الأمم الإفريقية، معلقاً: «تصدرنا المجموعة بتسع نقاط وشباك نظيفة وثلاثة انتصارات متتالية، وبالتالي هي إحصائيات مهمة، ويجب أن ننظر للنصف المليء من الكوب، ولكن لن نتغاضى بالطبع عن السلبيات».

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تابع مدرب المنتخب، أن الأداء يجب أن يتحسن بشكل كبير لأننا نشعر بالجماهير، مضيفاً: البطولات المجمعة تحسم بالنتيجة، نعلم أن جماهير مصر تحب الكرة الممتعة مع النتيجة وأنا مثلهم أحب الكرة الممتعة، إنها معادلة صعبة، ولكن اللاعبين لديهم الإمكانيات وأثبتوا ذلك في التصفيات خاصة في مباراة تونس.

وشدد رمزي على أن الجهاز الفني، يحاول قدر الإمكان علاج السلبيات مثل بناء الهجمة وتباعد المسافات بين الخطوط وامتلاك وسط الملعب بالاستحواذ، وأثق أنه بدءا من دور ال16 المستوى سيتغير، وأردف: نعد الجماهير بتحسين الأداء، وأشكرهم على مساندتنا لآخر لحظة، وأعدهم أن نكون على قدر المسؤولية. وتابع: لن أتحدث عن لاعبين بأعينهم، نلعب كمجموعة، كرة القدم لعبة جماعية، بعض الأفراد مستواهم يتراجع لأسباب معينة، ولكن نعمل جماعياً ونسعى لتحسين الأداء ورفع ثقة الناس بنا.

واختتم حديثه قائلاً: أتحدث مع اللاعبين للاطمئنان عليهم، ويقولون لي نعلم أن الأداء ليس جيداً، وهذا عامل إيجابي، لكونهم يعلمون أن لديهم المزيد، نستعد لمرحلة لا تعرف أي تراجع، فالمسؤولية كبيرة لإسعاد الشعب المصري، وسيرى الجميع المنتخب بشكل آخر في دور ال16.

من ناحية أخرى، استقر المكسيكي خافيير أغيري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على تغيير خطة اللعب بداية من مباريات دور ال16 لكأس الأمم الإفريقية، في حالة خروج مروان محسن مهاجم المنتخب من التشكيل لأي مباراة بداية من دور ال16 المقبلة، وتحفظ الجهاز على الدفع بأحمد علي، المهاجم الثاني في مباراة دور ال16 بعد إصابة أحمد حسن كوكا.

واتفق الجهاز الفني على تجهيز محمد صلاح في مركز المهاجم الصريح، في حالة خروج مروان محسن بعد إصابة المهاجم الثاني كوكا بكدمة في أنكل القدم، ويحتاج لراحة تبعده بنسبة كبيرة عن مباراة جنوب إفريقيا، المقرر لها السبت.