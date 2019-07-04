الوصل يضم بشير ويفسخ عقد صالح

أطلقت جماهير نادي الوصل أمس هاشتاج «شكراً وحيد» على موقع تويتر، بعد تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً صوتياً ينسب إلى قائد الفريق الأصفر وحيد إسماعيل، قال خلاله: «حرام عليهم، ليش، أنا من نفسي زعلت، إدارة الوصل كلموني وقالوا بنوقع معاك، ويوم سرت النادي «سوولي طاف»، عيب هذا التعامل في حق ولد النادي، جاني عرض من نادي النصر لكن ما بسير».

ودخل وحيد إسماعيل في قائمة مكونة من 6 لاعبين انتهت علاقتهم بالنادي، وهم حميد عباس وأحمد عيسى وراشد الهاجري وهزاع سالم وعبدالله صالح الذي أعلن النادي أمس رسمياً فسخ عقده بالتراضي، متمنياً له التوفيق في مسيرته القادمة.

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ويعتبر وحيد إسماعيل «36 سنة» من العناصر المهمة، وهو من أبناء النادي، وسبق أن حقق مع الفريق الثنائية الشهيرة عام 2007 وخاض مع الفريق الأصفر 241 مباراة في دوري المحترفين وسجل خلالها 4 أهداف وهو من ضمن اللاعبين الذين خلد المشجعون ذكراهم عبر جداريات رسمت على أسوار ملعب زعبيل.

واعتبر عدد من مشجعي «الإمبراطور»، أن القائد وحيد قدم الغالي والنفيس من أجل الوصل، وأن اسمه وصورته يعكسان الإخلاص للنادي ويستحق منهم كل الشكر والتقدير، وتمنوا أن يكون هناك دعم للاعب لعطائه في الملعب بدلاً من التقليل والانتقاص منه.

من ناحية أخرى، أعلن نادي الوصل على موقعه في «تويتر»، عن تعاقده مع لاعب المحور الغاني بشير الحسن «19 سنة» لينضم إلى صفوف الفريق ويتم قيده بفئة المقيمين رفقة مواطنه جورج دوبنج والبرازيلي ماتيوس أفيلينو المنضمين منذ الموسم الفائت.