محطات نجاح وإخفاق في الدور الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت منافسات الدور الأول محطات نجاح وإخفاق، فيما يأتي عرض لأبرزها:

- الجميع كان ينتظر تألق محمد صلاح مع منتخب مصر، لكنه لم يكن وحيداً فقد برز معه اسمان، هما الجناح محمود حسن «تريزيجيه» والظهير الأيمن القائد أحمد المحمدي.

- فرضت منتخبات شمال القارة نفسها الرقم الأصعب في الدور الأول. مصر، المغرب، والجزائر تأهلت إلى ثمن النهائي بقاسم مشترك: علامة كاملة من ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات، وشباك نظيفة لكل من محمد الشناوي (مصر)، ياسين بونو ومنير الكجوي (المغرب)، ورايس مبولحي (الجزائر).

- كان المغرب بقيادة المدرب الفرنسي هيرفيه رونار الأكثر تحفظا، واكتفى بهدف في كل مباراة، لكن ما يشفع لأسود الأطلس هو خوضهم منافسات «مجموعة الموت» الرابعة ضد كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا. حجزت مدغشقر مكانها في صدارة المجموعة الثانية، في مشاركتها الأولى، على حساب أوزان إفريقية مثل نيجيريا المتوجة ثلاث مرات، وغينيا وصيفة 1976، وتفوق المنتخب صاحب المركز 108 عالمياً (أي أدنى من منتخبات لم تتمكن حتى من التأهل إلى البطولة)، في مجموعته بمفاجأة كبرى على حساب نيجيريا (2-صفر) وبوروندي (1-صفر) وتعادل مع غينيا (2-2).