انطلاق الملتقى العالمي للخيول العربية في بوخارست

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت، أمس، في العاصمة الرومانية بوخارست، أعمال الملتقى العالمي العاشر للخيول العربية الأصيلة، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة (النسخة الحادية عشرة)، تحت شعار: «عالم واحد ست قارات، أبوظبي عاصمة الخيول العربية».

ويقام الملتقى بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

ويشارك في المؤتمر نحو 300 شخص من خبراء وأطباء بيطريين وفرسان ومدربين وإعلاميين من مختلف أنحاء العالم، ويهدف إلى إحياء دور القطاع الخاص في دعم وتعزيز الرياضات التراثية والمشاركة والتفاعل مع المجتمع.

وقد عقدت اللجنة المنظمة مؤتمراً صحفياً بمقر اثيني بالاس هيلتون بوخارست، بحضور د. أحمد عبد الله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى

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رومانيا، ومحمد السويدي سفير الدولة لدى سلطنة عُمان، ود. عبدالله الريسي مدير عام الأرشيف الوطني.

كما حضر المؤتمر فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية، ومبارك النعيمي مدير الترويج الخارجي في دائرة السياحة والثقافة أبوظبي، وخلود النعيمي ممثلة الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق، ومحمد عبد الله المسعود ممثل المسعود للسيارات (نيسان)، وفيوريل دابيجا رئيس اتحاد سباقات الخيول في رومانيا، وحضر المؤتمر، يعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي، وعبد العزيز الحسن الشامسي ممثل الهيئة العامة للرياضة، ومالك الخيول المعروف خالد خليفة النابودة.

وحضر المؤتمر الافتتاحي لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان العالمي رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «ايفهرا»، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «افهار».

وأكد د. أحمد المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا أنه وبفضل توجيهات قيادة دولة الإمارات الرشيدة، ودعمها لرياضة الفروسية عامة والخيول العربية خاصة، ترتب على ذلك استعادة الخيل العربي لبريقها العالمي الذي كان قد أرسى قواعده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.