الجزيرة ينهي إجراءات التعاقد مع سلطان الغافري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، عن اكتمال إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط سلطان الغافري، القادم من نادي الوحدة بصفقة انتقال حر، وفق ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وما تم الإعلان عنه رسمياً أمس، على أن ينضم الغافري لزملائه في «فخر أبوظبي» بدايةً من فترة التحضير هذا الشهر في المعسكر التدريبي للفريق في هولندا للموسم الجديد.

وسبق للغافري «32 عاماً» أن لعب لأندية بني ياس والعين والوحدة على التوالي، وخاض في الموسم الماضي 30 مباراة مع فريق الوحدة، ومثّل المنتخب الإماراتي في المحافل الدولية 5 مرات.

وقال عايض مبخوت الهاجري، عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم، المدير التنفيذي للشركة: «سعداء باكتمال جميع الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع الغافري وبانضمامه رسمياً للجزيرة، ونثق في ظهوره بشكل مميز في جميع البطولات كونه يمتلك من الإمكانات الفردية والجماعية ما يجعله جديراً بارتداء قميص الجزيرة، ونتمنى له ولجميع زملائه في الفريق التوفيق في تقديم ما يرضي طموحات مشجعي وإدارة النادي».

وقال سلطان الغافري: «سعادتي كبيرة جداً بانضمامي بشكل رسمي لنادي الجزيرة، وأشعر بالحماسة البالغة لانضمامي لزملائي الجدد في الفريق خلال فترة الاستعدادات للموسم المقبل الذي يسعى فيه الجزيرة كالعادة للمنافسة بشكل جدي على الألقاب والبطولات، وهذا هو السبب الأكبر وراء انضمامي لهذا النادي العريق».