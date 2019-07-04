21 ورشة وفعالية صيفية ل «دبي لأصحاب الهمم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد نادي دبي لأصحاب الهمم، برنامجاً متنوعاً وحافلاً بالفعاليات في «النشاط الصيفي» الذي يقيمه في مقر النادي بداية من يوم الأحد المقبل، ويتواصل حتى 1 أغسطس المقبل، وسط توقعات بمشاركة كبيرة مع تواصل الإقبال على التسجيل في الحدث الذي بات علامة فارقة على صعيد دعم أصحاب الهمم سنوياً في العطلة الصيفية.

أنجزت اللجنة المنظمة لفعاليات «النشاط الصيفي»، جميع الترتيبات للفعاليات التي ستشمل تنفيذ 21 ورشة عمل من المحاضرات والتطبيقات العملية واكتشاف وتطوير المهارات الحرفية وغيرها من كافة الجوانب الرياضية والثقافية والتعليمية والعملية التي تنمي جوانب الإبداع والابتكار للمشاركين من أبناء المجتمع.

وستنطلق فعاليات النشاط الصيفي على فترتين صباحية، ومسائية، وذلك لإتاحة المجال للراغبين من الأهالي بمرافقة أبنائهم خلال ممارسة هذه النشاطات، كما ستتم إقامة رحلات ترفيهية أسبوعياً، تشمل زيارات إلى دور السينما في دبي، وهابي لاند دبي فيستفال سيتي، وعالم مدهش، وعرض الدلافين في حديقة خور دبي.

وتقدمت فوزية البلوشي، رئيس اللجنة المنظمة للنشاط الصيفي، بالشكر باسم نادي دبي لأصحاب الهمم إلى شركاء النجاح من الجهات الراعية وفي مقدمتها الهيئة الاتحادية العامة للكهرباء والماء وبيت الخير، وغيرها من المؤسسات الحكومية والخاصة التي تتجاوب سنوياً وتبادر للمشاركة في الفعاليات، وتحديداً ممن توفر لنا المجال للقيام بالرحلات الترفيهية الميدانية التي تضفي الكثير من السعادة والطاقة الإيجابية.وأكدت أن المشاركة، ستكون متاحة مجاناً أمام جميع أصحاب الهمم، وذلك من أجل تحقيق الغاية الأساسية التي قام من أجلها وهو استغلال أوقات فراغ الطلاب خلال العطلة الصيفية بما يعود بالفائدة عليهم، ومنها تعليمهم عدداً من المهارات والحرف البسيطة مثل الخياطة والرسم على السيراميك، إلى جانب مهارات التعامل مع الكهرباء وغيرها، وهو جانب من المسؤولية المجتمعية التي يقوم بها النادي من أجل فئة أصحاب الهمم التي تحتل مكانة الريادة في جل اهتمامات القيادة الرشيدة.