تعديلات على منتخب الجوجيتسو المشارك في بطولة آسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى الجهاز الفني لمنتخب الجوجيتسو بعض التعديلات الطفيفة على قائمة اللاعبين واللاعبات التي ستمثل الدولة في البطولة الآسيوية المقرر إقامتها في منغوليا.

وشملت التعديلات ضم اللاعب علي الغيثي في وزن 56 كجم بدلاً من حمد نواد، فيما لن تسافر لاعبة منتخبنا الوطني مهرة الهنائي بسبب ارتباطها مع الجامعة، لتصبح القائمة النهائية للمنتخب حالياً 20 لاعباً ولاعبة.

وأكد مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية بالاتحاد أن المنتخب سوف يصل إلى منغوليا صباح يوم 14 الجاري، ليجري بعض التدريبات هناك خلال أيام 14 و15 و16، قبل أن يبدأ المرحلة الأولى من مراحل الوزن يوم 17 فيما تنطلق البطولة يوم 18 الجاري، وأن المنتخب يكثف تدريباته حالياً تحت إشراف المدرب رامون ليموس بالنسبة للرجال، فيما تقود المدربة البرازيلية لينير تافاريس منتخب السيدات، وأن الهدف من السفر قبل الموعد هو التكيف على الطقس هناك، والدخول في أجواء البطولة مبكراً.