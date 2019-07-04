رفع علم الإمارات في قرية الرياضيين بعالمية نابولي للجامعات

أقامت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الجامعية العالمية، «يونيفيرسياد»، مراسم رفع علم دولة الإمارات في مقر إقامة وفدنا الرياضي في القرية الرياضية بمدينة نابولي التي تستضيف الدورة الثلاثين من المحفل الجامعي الذي تنطلق منافساته من اليوم، وحتى الرابع عشر من الشهر الحالي، بمشاركة نحو 12 ألف رياضي من طلاب وطالبات يمثلون من 116 دولة حول العالم.

حضر مراسم رفع العلم الدكتور حمد كرم الكعبي أمين عام الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، رئيس بعثة الإمارات، وأعضاء الوفد الإماراتي المشارك في 3 رياضات هي المبارزة، والتايكواندو، والسباحة، وتم اختيار لاعبي المنتخبات بناء على نتائجهم في البطولات المحلية والعربية والدولية خلال الفترة الماضية.

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ويشارك منتخب المبارزة بلاعبين اثنين هما عبدالله الحمادي، وخليفة الزرعوني، فيما يخوض منافسات التايكواندو محمد جمال وعبد الرحمن لوتاه، بينما يتنافس في السباحة حسين الحمادي وماجد الحمادي.

وألقى أوبرت بورزيو جوفينالي، القائم بأعمال عمدة نابولي، كلمة رحب فيها بالفرق الرياضية، ومن ضمنها وفد الإمارات المشارك في الدورة، مشيراً إلى أن استعدادات الاستضافة بدأت قبل عدة سنوات لكي يخرج المحفل العالمي بالشكل اللائق، معرباً عن أمله بأن يتحلى جميع المشاركين بالروح الرياضية خلال المنافسات حتى تحقق الدورة أهدافها الاجتماعية، جنباً إلى جنب مع الفوز بالميداليات الخاصة بكل لعبة.

وعقب انتهاء مراسم رفع العلم تم تبادل الهدايا التذكارية بين الوفود، وأهدى الدكتور حمد الكعبي، عمدة نابولي درع الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، وكان الكعبي حضر اجتماع رؤساء الوفود مع اللجنة المنظمة التي استعرضت الإجراءات الأمنية المتبعة في القرية الأولمبية، ومراسم حفل الافتتاح الذي أقيم أمس في استاد سان باولو.