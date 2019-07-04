كوندي أغلى لاعب في تاريخ إشبيلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم عن تعاقده مع مدافع بوردو الفرنسي الدولي الشاب جول كوندي لفترة خمسة أعوام في صفقة هي الأغلى في تاريخه، إذ قدرت ب 25 مليون يورو.

وينضم كوندي (20 عاماً) إلى سادس الدوري الإسباني لتدعيم خط الدفاع، علماً بأن مدرب منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق جولن لوبيتيجي، تسلم تدريب إشبيلية، وسبق للمدافع الفرنسي أن خاض 55 مباراة في الدوري الفرنسي مع بوردو منذ بداياته مع الفريق عام 2018.

وكثف إشبيلية من تعاقداته تحضيراً للموسم المقبل بعد عودة مديره الرياضي السابق مونشي.