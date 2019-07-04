الحمرية يضم محمد المعيني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تعاقد الحمرية مع محمد المعيني مدافع فريق العروبة، ووقع المعيني عقداً لعام مع «العنابي» أمس بحضور جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي، وسبق للمعيني اللعب للشارقة ودبي وشباب الأهلي والنصر وكلباء والظفرة والإمارات وحتا ودبا الفجيرة والعروبة، ويعتبر من اللاعبين أصحاب الخبرة الكبيرة،ولعب المعيني تحت قيادة المدرب الحالي للحمرية التونسي غازي الغرايري الموسم الماضي في فريق العروبة.

وأكد المعيني سعادته بالانتقال للعنابي وخوض تجربة جديدة معه والعمل من جديد مع المدرب الغرايري، مقدماً الشكر لإدارة العروبة.

ورأى المعيني أن الحمرية مرشح بارز للصعود، مشيراً إلى أن الحمرية لديه مجموعة رائعة وأنه واثق من الانسجام معها بسرعة والعمل معاً من أجل تحقيق الطموحات المأمولة.