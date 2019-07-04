بنين تتأهل للمرة الأولى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كان منتخب بنين، صاحب المفاجأة الأكبر في البطولة، بعدما حقق نتائج لافتة ومنها التعادل مع الكاميرون وغانا، ليتأهل لأول مرة في تاريخه لدور الستة عشر، بصفته واحداً من بين أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

وعبر ميشيل دوسييه المدير الفني لمنتخب بنين عن سعادته بعد التعادل السلبي مع الكاميرون والتأهل، وقال خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: «سعداء باجتياز المباراة والوصول بهذه النتيجة مع الكاميرون وغانا إلى دور الستة عشر».

وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليعبرا سوياً إلى دور الستة عشر، علماً بأن المنتخب الكاميروني كان ضمن تأهله للدور المقبل قبل خوض مباراة بنين. ورفع المنتخب الكاميروني رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المنتخب الغاني، فيما رفع منتخب بنين رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث.