خسارة مشكوك فيها لتوميتش

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاهل الأسترالي برنارد توميتش، احتمال تجريده من جائزة بقيمة 57 ألف دولار، بعد تعرضه الثلاثاء لثاني أقصر خسارة في بطولة ويمبلدون للتنس.

وخسر الأسترالي الجدلي، الذي اتهم سابقاً بعدم تقديمه كامل مستوياته، أمام الفرنسي جو-ويلفريد تسونغا 6-2 و6-1 و6-4 في 58 دقيقة.

وكانت هذه الخسارة أقل بأربع دقائق فقط من الوقت الذي احتاج إليه السويسري روجيه فيدرر للتفوق على الكولومبي اليخاندرو فاليا في عام 2004.

وقال توميتش، المصنف 96 عالمياً: «أعتقد أنني قدمت أفضل ما لدي، لكنني لعبت بشكل سيئ جداً».

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وعندما سئل عما إذا كان سعيداً بمستواه على أرض الملعب أجاب: «السؤال التالي لو سمحتم».

على خط آخر، تأهلت الأمريكية سيرينا وليامس، بفوزها السهل على الإيطالية جوليا غاتو-مونتيكوني الصاعدة من التصفيات 6-2 و7-5.

وانسحبت الروسية ماريا شارابوفا، بطلة 2004، من المجموعة الثالثة من مباراتها أمام الفرنسية بولين بارمنتييه عندما كانت متخلفة صفر-5.

وتخطى فيدرر الفائز ببطولة ويمبلدون ثماني مرات، خسارته المجموعة الأولى أمام الجنوب إفريقي المغمور لويس هاريس قبل أن يخرج فائزاً عليه 3-6 و6-1 و6-2 و6-2. وبلغ نادال، الدور الثاني بفوزه السهل على الياباني يويتشي سوجيتا 6-3 و6-1 و6-3.