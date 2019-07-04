بعد فشل ميسي في كوبا.. امم إفريقيا عربون تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية

عمرو الحلوانى
زادت فرصة النجم المصرى محمد صلاح في الحصول على لقب جائزة أفضل لاعب فى العالم خلال العام الكروى الجارى بعد تعثر المنافس الأبرز له " ليونيل ميسى " مع منتخب الأرجنتين فى منافسات كوبا أمريكا والخروج أمام البرازيل فى الدور قبل النهائى.
وهو الأمر الذى يعزز فرص محمد صلاح فى التتويج بلقب " الكرة الذهبية " بعد الموسم الأسطورى الذى قدمه مع فريقه ليفربول ونجاحه فى التتويج بمسابقة دورى أبطال أوروبا " الشامبيونزليج " ، بجانب المنافسة حتى الأمتار الأخيرة على مسابقة الدورى الإنجليزى الذى تم حسمه لصالح المان سيتى فى آخر جولة بفارق...
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