شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الزمالك.. عواد يبلغ الإسماعيلى بعدم العودة للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي عن مفاجأة من العيار الثقيل، موضحًا أن اللاعب أعلن العصيان وأبلغ الجهاز الفنى بعدم العودة للمشاركة في تدريبات الدراويش مجددًا، وذلك تزامنًا مع المفاوضات الجادة والمستمرة من قبل إدارة نادي الزمالك لضم عواد.

أضاف المصدر، أن محمد عواد انقطع عن المشاركة فى تدريبات الإسماعيلي لليوم الثاني على التوالى، وعندما قام أحد أفراد الجهاز الفنى بإجراء اتصال هاتفى باللاعب لمعرفة سبب عدم حضوره للتدريبات بدون اذن، قال له عواد: "أسف يا كابتن مش هقدر أحضر تاني".

تابع المصدر حديثه، موضحًا أن محمد عواد مازال مرتبطًا بعد مع الإسماعيلي ممتد حتى عام 2021، الأمر الذى يمنعه من الانتقال لأى نادى دون موافقة إدارة الدراويش.

Advertisements

ومازال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، يجتمع فى الوقت الحالى، مع محمد عواد، وذلك فى منزل رئيس القلعة البيضاء، من أجل ضمه إلى صفوف قلعة ميت عقبة فى الموسم المقبل.

ويأتى الاجتماع بين رئيس النادى الأبيض وعواد من أجل الحصول على توقيعه على رغبة الانضمام إلى الفريق الأبيض والتفاوض بشكل مكثف مع مسئولى الإسماعيلى حول ضمه خلال الفترة الجارية.

ووضع مسئولو الزمالك، عواد بمثابة الخيار الأول لتدعيم مركز حراسة المرمى ومحمد أبو جبل حارس سموحة كخيار ثانى لدعم هذا المركز فى الموسم الجديد، وذلك بعد الإصابة التى تعرض لها محمود جنش حارس الفريق الأبيض بقطع فى وتر أكيليس وذلك خلال تدريبات المنتخب الوطنى وخضع اليوم للعملية الجراحية فى ألمانيا.