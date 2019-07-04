طنطا يتعاقد مع كابونجا بعد فسخ تعاقده مع الإنتاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح نادى طنطا الصاعد حديثا لدوري الأضواء والشهرة في التعاقد مع كابونجا لاعب خط وسط الإنتاج الحربي، بعد إعلان العجلات الحربية فسخ تعاقده مع كابونجا. واستقر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى، على انطلاق معسكر الاعداد لفريقه فى 10 يوليو المقبل استعداداً للموسم الجديد . ورحل عن صفوف الإنتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير وتمسك الجهاز الفنى بإستمرار أحمد دويدار مدافع الفريق. Advertisements وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا. وهبط النجوم والداخلية وبتروجت إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث". يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى يوم 30 يوليو المقبل بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.

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