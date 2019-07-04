شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل المؤتمر الصحفى لإعلان تفاصيل جائزة التميز الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الشباب والرياضة، تأجيل المؤتمر الصحفى الذى كان مقرر عقده اليوم الخميس بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، للإعلان عن تفاصيل جائزة التميز الرياضى على مستوى القارة الأفريقية فى مختلف اللعبات.

وكان من المقرر أن يحضر المؤتمر اللواء أحمد ناصر رئيس كونفدرالية اتحاد الاتحادات الأفريقية "أوكسا"، وعماد البنانى الأمين العام للمؤتمر والجائزة.

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وتنظم وزارة الشباب والرياضة عدة جوائز منها التفوق والتميز الصحفى، والتميز الرياضى، وغيرها من الجوائز التى تشجع الشباب على المشاركة فى الجانب الاجتماعى والثقافى والرياضى فى المجتمع.

كانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن مد استقبال الأعمال المقدمة بجائزة التميز الصحفى، حتى 31 يوليو الجارى.

وتشمل جائزة التميز العديد من الفئات والفروع، حيث تضم الفئة الأولى فرعاً لصحافة الشباب ويختص بالموضوعات المهتمة بقضايا الشباب فى مصر، إلى جانب فرع الصحافة الرياضية وفرع أفضل صورة رياضية ومن المقرر أن تحدد الوزارة موعد آخر لعقد المؤتمر الصحفي.