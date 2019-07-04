شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الاربعاء 3/7/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذي يستعد للسفر لأسبانيا يوم الجمعة المقبل لإقامة معسكر هناك.

الأهلى يخوض مباراة ودية اليوم قبل السفر لإسبانيا

خاض فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى اليوم الأربعاء مباراة ودية على ملعب التتش بالجزيرة، على أن يحصل الفريق على راحة غداً الخميس ويواصل تدريباته الجمعة، قبل السفر عصر نفس اليوم إلى إسبانيا للانتظام فى المعسكر التدريبى الذى يخوضه الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة، التى تشهد الكثير من التحديات على المستوى المحلى، بالإضافة إلى النسخة الجديدة من دورى أبطال أفريقيا.

هيدرسفيلد يبلغ الأهلى برفض بيع رمضان صبحي ويرحب بالإعارة

أبلغ مسئولو نادى هيدرسيفيلد نظرائهم فى النادي الأهلى برفض بيع رمضان صبحي فى الوقت الحالي، مرحبين فى الوقت ذاته بمفاوضات تجديد إعارته، بعد انتهاء فترة الإعارة الأولى بنهاية شهر يونيو المنقضي.

وكلف مسئولو الأهلى خالد مرتجى، عضو مجلس الإدارة، بالسفر إلى إنجلترا برفقة نادر شوقى وكيل رمضان صبحى لإتمام عملية التفاوض بشكل مباشر مع نادى هيدرسفيلد الإنجليزى لاستمرار رمضان مع الأهلى فى الموسم الجديد، وذلك لرغبة الأهلى الشديدة فى بقاء رمضان صبحى ضمن صفوفه.

خالد مرتجى يطير إلى إنجلترا لحسم صفقة رمضان صبحى مع هيدرسليفيد

غادر المهندس خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى القاهرة، منذ قليل، متوجهاً إلى إنجلترا برفقة نادر شوقى وكيل رمضان صبحى لاعب الفريق من أجل إنهاء صفقة ضم اللاعب بعد انتهاء إعارته من هيدرسيفيلد الإنجليزى.

وانتهت إعارة رمضان صبحى من هيدرسيفيلد للأهلى فى 30 يونيو الماضى ويحاول الأهلى حالياً شراء اللاعب نهائياً أو تجديد استعارته إذا فشلت محاولات إتمام الصفقة نهائياً.

ورغم أن النادي الإنجليزي بالغ في مطالبه المالية لبيع اللاعب نهائياً للأهلي أو إعارته إلا أن مسئولى القلعة الحمراء يعولون كثيراً على رحلة المهندس خالد مرتجى للإبقاء على اللاعب الذى يُعد واحداً من أهم نجوم الفريق خلال الفترة الحالية.

الأهلى يعلن إصابة أحمد الشيخ بكدمة فى كاحل القدم

قال الجهاز الفنى للأهلى إن أحمد الشيخ، لاعب الفريق يُعانى من إصابة فى كاحل القدم، أبعدته عن المشاركة الجماعية ويقوم بتنفيذ برنامج تأهيلى؛ تمهيدا لعودته من جديد للانتظام فى مران الفريق.

وأدى الشيخ تدريبات فى "الجيم"، وقام أمس بالجرى حول الملعب تمهيدا لعودته من جديد إلى تدريبات الكرة والمشاركة فى المران الجماعى.

ويواصل أحمد الشيخ تنفيذ برنامجه العلاجى والتأهيلى اليوم قبل انطلاق المباراة الودية التى يخوضها الفريق على ملعب التتش ضمن فترة الإعداد التى تسبق السفر إلى إسبانيا يوم الجمعة المقبل لإقامة معسكر تدريبى هناك.

مؤمن زكريا يواصل تنفيذ البرنامج العلاجى من إصابة الركبة

ينتظم مؤمن زكريا، لاعب الأهلى، اليوم فى برنامجه التأهيلى الذى يخضع له بعد تعرضه لإصابة فى الركبة أبعدته عن المشاركة فى التدريبات الجماعية.

Advertisements

وكانت الإصابة قد منعت "مؤمن" من المشاركة فى مران الأمس، ويسعى من خلال البرنامج التأهيلى الذى وضعه الجهاز الفنى للتخلص منها والعودة مجددا للمشاركة فى التدريبات والمران الجماعى فى غضون أسبوع.

الأهلى يضع برنامجا تأهيليا لـ"مارسيلو" بعد انتهاء التجربة السعودية

وضع إليخاندرو مخطط الأحمال بالأهلى برنامجا بدنيا خاصا لحسين السيد الذى بدأ يشارك مع الفريق منذ يومين، عقب انتهاء تجربة احترافه مع فريق الاتفاق السعودى.

ويسعى مخطط الأحمال من خلال هذا البرنامج البدنى لرفع لياقة حسين السيد والوصول به إلى المعدل البدنى المطلوب قبل مشاركته فى تدريبات الكرة.