شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حكام مصريين يغادرون معسكر الـ" كان 2019 " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر ثلاثى التحكيم المصرى ابراهيم نور الدين وتحسين ابو السادات وأحمد حسام طه معسكر حكام الـ" كان 2019" بعد انتهاء الدور الاول لمنافسات البطولة التى انطلقت 21 يونيو الماضى وتستمر حتى 19 يوليو الجارى، حيث شارك الثلاثى فى فعاليات الدورالاول.

وظهر ابراهيم نور الدين كحكم الساحة فى مباراة موريتانيا وأنجولا، بينما كان رابعا فى لقاء غينيا ومدغشقر .

كما تواجد المساعد المخضرم تحسين أبو السادات فى مباراتين خلال الدور الأول، فى مواجهات غينيا ومدغشقر بينما كان اللقاء الثانى بين منتخبى موريتانيا وأنجولا، وبذلك يستمر فى المنافسات أمين عمر وجهاد جريشة والمساعد محمود أبو الرجال .

فى الوقت الذى ظهر المساعد أحمد حسام فى مواجهتين خلال الدور الاول فى لقاء منتخبى غانا وبنين ومباراة موريتانيا وانجولا .

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أقيمت 36 مباراة خلال منافسات دور المجموعات والتى اسفرت عن صعود 16 الى الدور التالى للبطولة.

كان الاتحاد الافريقى لكرة القدم " كاف " قد اختار اختار 27 حكما للساحة لإدارة فعاليات البطولة بينهما الثلاثى المصرى جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين وأمين عمر إلى جانب 30 مساعدًا على رأسهم الثلاثى المصرى تحسين أبو السادات وأحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال.