شكرا لقرائتكم خبر عن إيرميس القبرصى يطلب التعاقد مع دودو الجباس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى دودو الجباس مهاجم وادى دجلة السابق، عرضًا من نادى إيرميس أراديبو القبرصى، من أجل الانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعدما رحل اللاعب عن النادى الدجلاوى.

وأجرى مسئولى النادى القبرصى "إيرميس أراديبو" العديد من الاتصالات مع دودو الجباس، للتفاوض معه حول إمكانية الانضمام لصفوفهم فى الموسم المقبل، لاسيما وأن الجباس يمتلك باع كبير من الخبرة فى خط الهجوم، وسيكون إضافة قوية فى الدورى القبرصى، ومن المنتظر أن يحسم اللاعب وجهته خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان دودو الجباس انضم إلى ليرس للمرة الأولى فى موسم 2009 قادما من المصرى البورسعيدى ولعب مع الفريق البلجيكى 4 مواسم، ورحل منه إلى سويندون تأون الإنجليزى، ثم عاد إليه مرة أخرى فى 2016 قادما من وادى دجلة، وسجل خلال الموسم الحالى 4 أهداف وصنع هدفين فى 26 مباراة، ورحل اللاعب عن دجلة بنهاية الموسم الحالى بالتراضى بين الطرفين.

وحدد تاكيس جونيس، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، يوم 20 يوليو المقبل موعدًا لانطلاق فترة إعداد الفريق الدجلاوى للموسم الكروى الجديد، والذى من المقرر أن يتخلله معسكر مغلق، مع خوض عدد من المباريات الودية.