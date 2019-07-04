شكرا لقرائتكم خبر عن عواد فى منزل مرتضى منصور.. فهل تتم صفقة انتقاله إلى الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، جلسة خلال الوقت الحالى، اجتماعا مع محمد عواد حارس الإسماعيلى، وذلك فى منزل رئيس القلعة البيضاء، من أجل ضمه إلى صفوف قلعة ميت عقبة فى الموسم المقبل.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن الاجتماع بين رئيس النادى الأبيض وعواد من أجل الحصول على توقيعه على رغبة الانضمام إلى الفريق الأبيض والتفاوض بشكل مكثف مع مسئولى الإسماعيلى حول ضمه خلال الفترة الجارية.

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وأوضح نفس المصدر إن مرتضى منصور تواجد اليوم فى مقر النادى حتى التاسعة والنصف من مساء اليوم لمتابعة سير العمل داخل قلعة ميت عقبة ثم توجه إلى منزله من أجل عقد الاجتماع مع عواد.

ووضع مسئولو الزمالك، عواد بمثابة الخيار الأول لتدعيم مركز حراسة المرمى ومحمد أبو جبل حارس سموحة كخيار ثانى لدعم هذا المركز فى الموسم الجديد، وذلك بعد الإصابة التى تعرض لها محمود جنش حارس الفريق الأبيض بقطع فى وتر أكيليس وذلك خلال تدريبات المنتخب الوطنى وخضع اليوم للعملية الجراحية فى ألمانيا.