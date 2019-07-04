تشيلافيرت: اتحاد "كونميبول" فاسد.. والفيديو تعطل عمداً في لقاء البرازيل والأرجنتين

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

شن الحارس الباراجواياني خوسيه لويس تشلافيرت، هجوما لاذعا على اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" بعد هزيمة المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره البرازيلي في الدور قبل النهائي لبطولة كوبا أمريكا.

وفازت البرازيل على الأرجنتين فجر اليوم الأربعاء بهدفين نظيفين في الدور قبل النهائي لبطولة كوبا أمريكا في مباراة شهدت جدلا كبيرا حول أداء حكم اللقاء الإكوادوري رودي رامبرانو.

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وقال تشلافيرت في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اوردتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الفار (تقنية حكم الفيديو المساعد) كانت معطلة طوال مباراة البرازيل والأرجنتين، الكونميبول الفاسد لا يزال يتربح، وفي 2020 لن يدفع كونميبول الفاسد ضرائب في كولومبيا والأرجنتين من أجل إقامة كوبا أمريكا، رؤساء الاتحادات متورطون في الفساد".

وصب تشلافيرت غضبه أيضا على كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، بعدما اتهمه بالتقاعس عن الدفاع عن مصالح بلاده أمام فساد كونميبول.

واستطرد تشلافيرت قائلا: "كارولينا كولمان هي زوجة الحكم (الذي أدار مباراة البرازيل والأرجنتين) والمساعدة الخاصة للبرازيلي ويلسون سينيمي رئيس الحكام في كونميبول الفاسد، كلاوديو تابيا ماذا يحدث معك؟، مالك لا تدافع عن الأرجنتين أمام كونميبول الفاسد، نهاية الجميع قريبة".