عواد لـ"الخليج 365": عقدي ممتد لموسمين مع الإسماعيلي.. ولدي عدة عروض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

عبر محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي عن تمسكه بالبقاء ضمن صفوف النادي الساحلي في الموسم المقبل، وذلك في أول تعقيب بعد شائعات انتقاله للزمالك.

وفي تصريحات لـ"الخليج 365" قال محمد عواد:"لدي عقد ممتد لموسمين مع النادي الإسماعيلي الذي نشأت به وتربيت بين جدرانه، لذلك أعرض دائماً خدماتي تحت أمر النادي".

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وكان مصدر قد أكد اجتماع محمد عواد مع رئيس نادي الزمالك في منزل الأخير من أجل التوقيع على رغبة بالانتقال لصفوف العملاق الأبيض خلال الموسم المقبل.

وأضاف عواد:"لدي عدة عروض في الوقت الحالي، لكن النادي الإسماعيلي هو الذي سيحدد مصيري سواء بالبقاء أو بالانتقال".

وأنهى حارس الإسماعيلي العائد من فترة إعارة في الدوري السعودي:"أعشق الإسماعيلي، وفي خلال فترة ابتعادي عنه مؤخراً بسبب وجودي في السعودية كنت حريص على متابعة مباريات الفريق باستمرار".