رسميا.. بن ناصر أفضل لاعب في مجموعات أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن اختيار الجزائري اسماعيل بن ناصر كأفضل لاعب في دور المجموعات من بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019.

وقال الاتحاد الإفريقي في تدوينة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الأربعاء: "الكثير منهم لمع لكن كان هناك لاعب واحد فقط ظهر بأداء استثنائي."

وبرز اسماعيل بن ناصر في وسط ملعب المنتخب الجزائري ونادي إمبولي الإيطالي في بطولة أمم إفريقيا التي شهدت فوز الجزائر في كافة المباريات التي أقيمت بدور المجموعات.

ولعب بن ناصر أساسيًا في كافة مباريات دور المجموعات وصنع هدف، وتم استبداله في لقاء واحد كان أمام تنزانيا.