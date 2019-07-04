خاص.. عواد اجتمع مع رئيس الزمالك في منزله لحسم الصفقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

عقد رئيس نادي الزمالك اجتماعاً مع محمد عواد حارس مرمى النادي الإسماعيلي في منزل رئيس القلعة البيضاء من أجل حسم انتقال الحارس إلى صفوف الأبيض في الموسم المقبل.

وتعرض الزمالك لضربة قوية بإصابة محمود جنش خلال معسكر المنتخب المصري المشارك في كأس الأمم الإفريقية ليغيب فترة طويلة عن الملاعب بسبب حاجته لإجراء جراحة يعقبها فترة علاج وتأهيل.

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وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن رئيس نادي الزمالك اجتمع مع حارس الإسماعيلي للاتفاق على تفاصيل انتقاله إلى النادي الأبيض لدعم صفوفه في الموسم المقبل.

وأشار المصدر إلى أن رئيس الزمالك اجتمع مع حارس الإسماعيلي من أجل الحصول على توقيعه على رغبة الانضمام إلى الفريق الأبيض، قبل أن تكتمل المفاوضات مع الإسماعيلي.

الزمالك يسعى لتعويض غياب حارسه جنش الذي خضع لعملية جراحية منذ ساعات في ألمانيا، لكنه لن يتمكن من إشراك عواد إذا ما نجح في إتمام انتقاله إلى صفوفه في مباريات الدوري المتبقية في الموسم الحالي.