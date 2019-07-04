مدرب حراس الإسماعيلي يؤكد لمصراوي انقطاع عواد عن المران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:
أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى النادي الإسماعيلي، انقطاع محمد عواد حارس الفريق عن المران، مشيرا الى أنه سيتم تطبيق عقوبة الغرامة المالية على كل مران يغيب عنه.
وكان عواد قد عاد من جديد للإسماعيلي بعد انتهاء فترة إعارته للوحدة السعودي.
وقال سعفان الصغير في تصريحات لـ"الخليج 365" "عواد لم يحضر مران الفريق، سيتم فرض غرامة مالية عليه، وأي يوم أخر سيغيبه، سيتم تغريمه وفقا للائحة".
وتابع "لم نتلق أي عرض رسمي من أي نادي في مصر من أجل التعاقد مع عواد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، واللاعب مرتبط بعقد مع الإسماعيلي".
وواصل "لا يستطيع أي ناد في مصر الجلوس والتفاوض مع عواد إلا من خلال إدارة الإسماعيلي، وعواد لن يلوي ذراعنا".
واختتم "اذا اراد مواصلة الانقطاع عن التدريبات فهذا شأنه، سوف يتم تغريمه وفقا للائحة، لن نُفرط فيه، ولم يأت لنا عرض من أجله في الوقت الحالي".
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